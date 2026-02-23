POL-PPRP: Küchenbrand
Ludwigshafen (ots)
Am Sonntagnachmittag (22.02.26, gegen 16:40 Uhr) brach in der Sieglindenstraße in einer Küche in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Das Feuer brach bei einem Kochvorgang aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.
