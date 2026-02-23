PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Küchenbrand

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (22.02.26, gegen 16:40 Uhr) brach in der Sieglindenstraße in einer Küche in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Das Feuer brach bei einem Kochvorgang aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

