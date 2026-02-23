PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt im innerfamiliären Bereich

Böhl-Iggelheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal(Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In der Nacht zum Montag (23.02.2026), gegen 0 Uhr, kam es in Böhl-Iggelheim in einem Einfamilienhaus zu einem Tötungsdelikt. Nach ersten Erkenntnissen griff ein 28-jähriger Tatverdächtiger seine 64-jährige Mutter, seinen 35-jährigen Bruder und seine 36-jährige Schwester mit einem Messer an. Polizeikräfte trafen im Haus auf den Tatverdächtigen und mussten von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen. Er wurde dadurch schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird im Krankenhaus von Polizeikräften bewacht.

Die 64-Jährige erlag vor Ort ihren Verletzungen. Der 35-jährige Bruder wurde schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht ebenfalls nicht. Die 36-jährige Schwester wurde leicht verletzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Kriminalpolizei zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin
Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 23.02.2026 – 01:24

    POL-PPRP: Polizeilicher Einsatz nach Messerangriff

    Böhl-Iggelheim (ots) - Aktuell kommt es in Böhl-Iggelheim zu einem polizeilichen Einsatz nach einem Messerangriff. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz H. Seifert, 1. ESB'in Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

  • 22.02.2026 – 10:04

    POL-PPRP: Einbruch in den Kiosk der Albert-Einstein-Schule

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum vom 21.02.2026, 01:00 Uhr bis 21.02.2026, 08:00 Uhr, in den Schulkiosk der Albert-Einstein-Schule in der Leuschnerstraße 131 ein. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . ...

  • 22.02.2026 – 10:02

    POL-PPRP: Fahrt mit gefälschtem Führerschein

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 03:20 Uhr wurde in der Leuschnerstraße ein Pkw-Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der 22-jährige Pkw-Fahrer den eingesetzten Beamten einen gefälschten rumänischen Führerschein aus. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ...

