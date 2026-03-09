PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ausparken führt zu Blutentnahme

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Ritterliches Verhalten hat eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge: Am gestrigen Sonntag (08.03.26) konnten Polizeibeamte der PI Grünstadt beobachten, wie zwei Personen auf dem Mitfahrerparkplatz in ein Auto einstiegen. Der Pkw wurde rasant rückwärts ausgeparkt und mehrere Meter weiter gefahren, bevor er zum Platzwechsel der beiden Personen erneut angehalten wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20 Jahre alte Mann, der nun auf dem Beifahrersitz saß, das Fahrzeug für die nun auf dem Fahrersitz sitzende 18 Jahre alte Frau aufgrund deren Unsicherheit als Führerscheinneuling ausgeparkt hat. Weil der 20-Jährige nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert über 1,5 Promille an. Der junge Mann musste daher die Entnahme einer Blutprobe dulden. Deren Untersuchungsergebnis, die Blutalkoholkonzentration, ist für das Strafverfahren maßgeblich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

