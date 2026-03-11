Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Räuberischer Diebstahl, Geschädigter von Straßenverkehrsgefährdung gesucht, Falsche Bankmitarbeiter und Randalierer

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Am Dienstagmorgen kam es in einem Drogeriemarkt in Mosbach zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 10:45 Uhr entwendete ein 45-Jähriger ein Parfüm in der Filiale einer Drogeriekette innerhalb eines Einkaufszentrums in der Pfalzgraf-Otto-Straße. Als der Mann das Geschäft verließ, löste der Alarm aus, weshalb er sich schnellen Schrittes zu seinem Pkw begab. Eine Verkäuferin folgte dem Tatverdächtigen bis zu dessen Fahrzeug. Der Mann startet das Auto und fuhr los. Die auf der Fahrerseite stehende Frau musste dem Fahrzeug ausweichen um nicht erfasst zu werden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Mosbach das gesuchte Auto an der Abzweigung der Bundesstraße 27 nach Lohrbach feststellen und die Insassen, den Fahrer und seine Beifahrerin, vorläufig festnehmen. Bei der folgenden Durchsuchung des Pkws konnte das zuvor gestohlenen Parfum aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Personen auf freien Fuß entlassen.

Buchen-Eberstadt: Geschädigter nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung bei Eberstadt am Dienstagnachmittag sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte. Kurz nach 13 Uhr war ein 70-Jähriger mit seinem Mazda auf der Landesstraße 582 von Bofsheim in Richtung Eberstadt unterwegs, überholte zunächst ein Wohnmobil und setzte im weiteren Verlauf, in einer langgezogenen Rechtskurve, trotz Gegenverkehrs zum Überholen eines vorausfahrenden LKWs an. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Mazda-Fahrer sein Fahrzeug zurück auf die rechte Fahrspur ziehen. Hierbei streife er den bereits stark abbremsenden Lkw. Durch die Berührung geriet der Mazda ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam das Fahrzeug nach circa 20 Metern in einem Acker zum Stehen. Nun sucht die Polizei den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs. Auch er musste laut Zeugen das Auto fast bis zum Stillstand abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden, setzte seine Fahrt allerdings anschließend fort. Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Obrigheim: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin - Zeugen gesucht

Am Montagabend wurde eine Frau in Obrigheim Opfer von falschen Bankmitarbeitern. Gegen 19:30 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich als Bankmitarbeiterin ausgab und ihr Opfer unter Vortäuschen falscher Tatsachen dazu brachte, ihre Bankkarte samt PIN sowie ihren Personalausweis im Forlenweg einem unbekannten Abholer zu übergeben. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: - Circa 25 Jahre alt - Sprach Hochdeutsch - Sehr schlank - Leicht gebräunte Haut - Dunkelbraune, kurze Haare Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zur Tatzeit rund um den Forlenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Wer wurde von Randalierer beleidigt?

Am Dienstagnachmittag soll ein Mann mehrere Passanten in Buchen beleidigt haben. Zwischen 13 Uhr und 14:15 Uhr soll der 44-Jährige, stark betrunken, in der Eisenbahnstraße und im Bereich des Bahnhofs mehrere Personen angepöbelt, angeschrieben und beleidigt haben. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen verweigerte er im Anschluss die Herausgabe seines Personalausweises und beleidigte die Beamten, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Nun sucht die Polizei mögliche Geschädigte, die von dem 44-Jährigen beleidigt wurde. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

