BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Einreisekontrolle am Flughafen Stuttgart

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle in Richtung Istanbul haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart einen 32-jährigen amerikanischen Staatsangehörigen festgenommen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe. Gegen die Person lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen Sachbeschädigung vor. Nach Zahlung einer Geldstrafe von 700 Euro wurde die Person die Ausreise in Richtung Istanbul gestattet.

