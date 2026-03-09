PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Einreisekontrolle am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle in Richtung Istanbul haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart einen 32-jährigen amerikanischen Staatsangehörigen festgenommen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe. Gegen die Person lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen Sachbeschädigung vor. Nach Zahlung einer Geldstrafe von 700 Euro wurde die Person die Ausreise in Richtung Istanbul gestattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 78781 - 1021
E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren