Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Gemeinsame Pressemitteilung: Zoll und Bundespolizei greifen Mediziner mit hoher Menge Botox und Hyaluron auf

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Im Rahmen einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle am Flughafen Stuttgart gelang Einsatzkräften von Zoll und Bundespolizei ein bedeutender Aufgriff. Bei der Überprüfung eines 42-jährigen türkischen Staatsangehörigen wurden in dessen Gepäck erhebliche Mengen an Botox- sowie Hyaluron-Präparaten festgestellt. Zuvor gab die Person an, für touristische Zwecke in die Bundesrepublik Deutschland einreisen zu wollen. Aufgrund der aufgefundenen Menge besteht der Verdacht, dass die Stoffe nicht ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt waren. Eine entsprechende Überprüfung und Sicherstellung der Waren erfolgte unmittelbar vor Ort. Der Zoll leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen arzneimittelrechtliche sowie zollrechtliche Bestimmungen ein.

Durch die enge und professionelle Zusammenarbeit zwischen Zoll und Bundespolizei konnten die festgestellten Verstöße umfassend aufgeklärt werden. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurde dem Mann die Einreise in das Bundesgebiet verweigert. Die anschließende Zurückweisung erfolgte noch am selben Tag.

