Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Sicherheitsbereich am Stuttgart Flughafen geräumt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am heutigen Tag kam es am Flughafen Stuttgart zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Flugbetriebs sowie zu einer Räumung des Sicherheitsbereichs.

Im Rahmen der Luftsicherheitskontrollen wurde ein Gepäckstück gegen 09:40 Uhr festgestellt, das zunächst keiner Person eindeutig zugeordnet werden konnte. Es bestand zudem der Verdacht, dass das betreffende Gepäckstück im Anschluss unberechtigterweise in den Sicherheitsbereich gelangt ist. Zur Gewährleistung der Luftsicherheit und zum Ausschluss einer möglichen Gefährdung wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Der Sicherheitsbereich wurde vorsorglich geräumt und alle dort aufhältigen Personen mussten zurück in den öffentlichen Bereich. Zudem wurden alle Abflüge gestoppt. Anschließend erfolgte eine Durchsuchung des Sicherheitsbereichs. Hierbei wurde kein verdächtiges Gepäckstück festgestellt.

Gegen 13:41 wurden die polizeilichen Maßnahmen beendet und die Luftsicherheitskontrollen wieder aufgenommen. Alle Flugreisenden mussten sich einer erneuten Luftsicherheitskontrolle unterziehen.

