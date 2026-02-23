Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Hohe Restfreiheitsstrafe - Festnahme eines 52-jährigen Kosovaren am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Samstag, den 21.02.2026 haben Beamte der Bundespolizei einen 52-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz festgenommen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Pristina stellten die Beamten fest, dass gegen die Person ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn vorliegt. Der Verurteilte hat nach dem Urteil des Landgerichts Heilbronn vom 17.08.2015 eine Restfreiheitsstrafe von 1366 Tagen von ursprünglich 7 Jahren und 6 Monaten zu verbüßen. Die Person wurde im Jahr 2018 abgeschoben, nun erfolgte die Wiedereinreise und die Verhaftung durch die Bundespolizei. Der Verurteilte wurde noch am selben Tag in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart- Stammheim eingeliefert.

