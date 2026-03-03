PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Einreisekontrolle am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges von Hurghada nach Stuttgart haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart einen 51-jährigen deutschen Staatsangehörigen festgenommen.

Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Gegen die Person lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vor.

Nach Zahlung einer Geldstrafe von 1360 Euro durch einen Bekannten des Festgenommenen wurde die Person auf freien Fuß belassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Telefon: 0711 78781 - 1020
E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

