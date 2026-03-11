Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Rauchentwicklung, Verkehrsunfall mit Schwerverletzter und Diebstähle

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker in Künzelsau einen Zaun. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in der Kromburger Straße auf einem privaten Pkw-Stellplatz nahe der Einmündung zum Grabenweg. Der bislang Unbekannte kollidierte mutmaßlich beim Rangieren mit dem Zaun. Daraufhin entfernte er sich vom Unfallort, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Der entstandene Schaden am Zaun wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Künzelsau bittet Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Krautheim: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

In Krautheim ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen, darunter ein Kind, leicht verletzt wurden. Gegen 8 Uhr fuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Ford und ihrem Kleinkind als Mitfahrer die Tulpenstraße in Richtung Assamstadter Weg entlang. Im Kreuzungsbereich näherte sich zeitgleich ein 30-jähriger mit seinem Ford Focus, der auf dem Assamstadter Weg in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Somit galt die Vorfahrtsregelung "rechts vor links", wobei sich die 36-Jährige auf der bevorrechtigten Tulpenstraße befand. Vermutlich übersah der Mann den anderen Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurden die 41-jährige Beifahrerin des Mannes und das mitfahrende Kind im zweiten Pkw leicht verletzt. Die Erwachsene wurde für weitere medizinische Abklärungen mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht, das Kind verblieb in der Obhut der Mutter. Beide Fahrzeuge mussten im Nachgang abgeschleppt werden, der entstandene Gesamtschaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

Schöntal: Rauchentwicklung

Kurz vor 22 Uhr wurde am Dienstag ein Brand in Schöntal gemeldet. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Schöntal stellten an der beschriebenen Örtlichkeit im Eichelshof fest, dass es in einer Scheune zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Ursächlich hierfür war mutmaßlich der technischer Defekt eines Smartphones, das am Ladekabel angeschlossen war. Personen- oder Gebäudeschäden entstanden bei dem Vorfall nicht, offenes Feuer gab es ebenfalls zu keinem Zeitpunkt.

Öhringen: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin schwerverletzt

Am Dienstag ereignete sich auf der Landesstraße 1050 bei Öhringen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Opel-Lenkerin war gegen 21 Uhr von Öhringen in Richtung Friedrichsruhe unterwegs, als sie mutmaßlich aufgrund der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Feuerwehr Öhringen konnte die Frau befreien. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand ein Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro beziffert wird.

Pfedelbach: Diebstahl von Photovoltaikanlage - Zeugenaufruf

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Pfedelbach Teile einer Photovoltaikanlage entwendet. Der Vorfall ereignete sich zwischen 20 Uhr und 6:30 Uhr in der Lohklingenstraße. Die Photovoltaikanlage war auf mehrere Kartons verteilt angeliefert und vor einer Garage abgestellt worden. Am Dienstagmorgen stellte der Besitzer dann das Fehlen einiger Kartons fest. Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei Öhringen bittet Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Pkw von Betriebsgelände entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Im Pfaffenmühlenweg in Öhringen wurde in der Nacht auf Dienstag ein Pkw von einem Betriebsgelände entwendet. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen 23 Uhr und 6 Uhr Zutritt auf das Areal eines Automobilunternehmens und fuhren mit einem dort abgestellten älteren Audi A4 davon. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen fanden Beamte des Polizeireviers Öhringen den gesuchten Pkw gegen 7:30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Michelbach und Oberohrn. Der Audi hatte sich im dortigen Bachlauf festgefahren.Aktuellen Erkenntnissen nach muss das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Auffindens schon mehrere Stunden an der Örtlichkeit gestanden haben. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Die Polizei Öhringen bittet Zeugen, die Hinweise liefern können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

