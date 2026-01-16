Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Herdorf (ots)
Am Donnerstag, den 15.01.2026, wurde im Zeitraum 05:20 Uhr bis 14:00 Uhr, auf einem Firmenparkplatz in der Hermann-Götze-Str. ein Pkw, von einem bislang unbekannten beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach vom Unfallort. Es entstand Sachschaden. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.
