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FW Bremerhaven: Person in Hafenbecken - beherztes Eingreifen rettet Urlauber

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Bremerhaven (ots)

Am Sonntagabend um 21:28 Uhr wurde von der Regionalleitstelle Unterweser-Elbe eine Meldung über eine Person im Hafenbecken des Fischereihafens entgegengenommen. Gemeldet wurde, dass ein Mann beim Versuch, seinen Hund aus dem Hafenbecken zu retten, ins Wasser gefallen war und nun nicht mehr ohne Hilfe an Land kam. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven rückte mit dem Wasserrettungszug aus, bestehend aus Einsatzleitdienst, Löschzugführer, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug mit Schlauboot, einer Drehleiter, dem Gerätewagen Wasserrettung mit Rettungsboot, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, zur Einsatzstelle aus. Schon während der Anfahrt konnte durch die an der Einsatzstelle eingetroffene Polizei die Notruflage bestätigt werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Person bereits durch das beherzte Eingreifen von zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Bremerhaven unter Zuhilfenahme eines Rettungsrings an die Kaimauer gezogen und dort von den Beamten auf einen Fender gehoben worden. Auch der Hund konnte von den Beamten aus dem Wasser gerettet werden. Die Berufsfeuerwehr erleichterte den Weg auf die Kaimauer mit Hilfe einer Leiter. Der völlig durchnässte Hundebesitzer wurde notärztlich untersucht und konnte ein die Obhut seiner Frau übergeben werden. Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie 4 Einsatzbeamte der Ortspolizeibehörde Bremerhaven an dem Einsatz beteiligt.

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E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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