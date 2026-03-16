Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Kellerbrand in der Wasserstrasse

Bremerhaven (ots)

Bremerhaven, 16. März 2026

Am Montagnachmittag um 14:15 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Kellerbrand in die Wasserstraße alarmiert. Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen umgehend zur Brandbekämpfung in den betroffenen Kellerbereich vor. Der Brandherd konnte schnell lokalisiert werden. Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhangs gelang es den Einsatzkräften, eine Ausbreitung der Rauchgase in die oberen Etagen des Mehrfamilienhauses zu verhindern. Der Brand konnte innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Anschließend wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um den Kellerbereich vom Rauch zu befreien. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven wurde bei den Maßnahmen von der ebenfalls alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Lehe sowie der Polizei unterstützt. Zur Absicherung des Einsatzes und zur Versorgung möglicher Verletzter waren zudem zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 15:30 Uhr beendet.

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