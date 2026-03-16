FW Bremerhaven: Nachtrag zur Pressemitteilung Kellerbrand Wasserstrasse
Bremerhaven (ots)
Der Einsatzort befand sich im Wasserweg. In der Pressemitteilung wurde irrtümlich die Wasserstraße als Einsatzort angegeben.
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