FW Bremerhaven: Nachtrag zur Pressemitteilung Kellerbrand Wasserstrasse

Bremerhaven (ots) - Bremerhaven, 16. März 2026 Am Montagnachmittag um 14:15 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Kellerbrand in die Wasserstraße alarmiert. Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen umgehend zur Brandbekämpfung in den betroffenen Kellerbereich vor. Der Brandherd konnte schnell lokalisiert werden. Durch den ...

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