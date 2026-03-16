Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Förderverein der Feuerwehr Bremerhaven stärkt Kameradschaft und Engagement

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Der Förderverein "Freunde und Förderer der Feuerwehr Bremerhaven e. V." hat im Rahmen seiner jüngsten Mitgliederversammlung Oliver Harrie zum ersten Vorsitzenden gewählt. Die weiteren Mitglieder des Vorstandes bleiben unverändert im Amt und setzen ihre Arbeit im Verein fort.

Der gemeinnützige Förderverein unterstützt seit vielen Jahren die Feuerwehr Bremerhaven und engagiert sich für Projekte, die über den regulären Einsatzdienst hinausgehen. Ziel des Vereins ist es, das kameradschaftliche Miteinander innerhalb der Feuerwehr zu stärken, Traditionen zu bewahren und das Engagement der Einsatzkräfte sichtbar zu machen.

Ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit ist die Pflege der Feuerwehrgeschichte sowie die Verbundenheit mit ehemaligen Kameradinnen und Kameraden. Der Förderverein trägt dazu bei, den Kontakt zu den Pensionären der Feuerwehr aufrechtzuerhalten und die langjährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr auch über den aktiven Dienst hinaus lebendig zu halten.

Darüber hinaus unterstützt der Verein Aktivitäten des Feuerwehr- und Betriebssports sowie Veranstaltungen, die den Austausch zwischen unterschiedlichen Bereichen der Feuerwehr fördern. Solche Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt innerhalb der Organisation.

Auch öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Projekte gehören zur Arbeit des Fördervereins. Sie schaffen Begegnungsmöglichkeiten zwischen Feuerwehr, Partnerorganisationen und der Stadtgesellschaft und machen das Engagement der Einsatzkräfte sichtbar.

Der Förderverein mit seinen rund 260 Mitgliedern versteht sich damit als verbindendes Element innerhalb der Feuerwehr Bremerhaven - zwischen aktiven Einsatzkräften und ehemaligen Angehörigen sowie zwischen Einsatzdienst und gelebter Kameradschaft.

Der Vorstand des Fördervereins setzt sich aus Mitgliedern aus unterschiedlichen Bereichen der Feuerwehr zusammen. Dem Vorstand gehören an: Vorsitzender Oliver Harrie (Feuerwehr Bremerhaven), stellvertretender Vorsitzender Jens Cordes (Leiter der Feuerwehr Bremerhaven), Schriftführer Michael Braatz (Wehrführer Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf) sowie Schatzmeisterin Loreen Sethmann (Katastrophenschutz Bremerhaven). Als Beisitzer unterstützen Frank Klaeßen, Ulrike Zachmann und Thomas Albrecht die Arbeit des Vereins. Zu Rechnungsprüfern wurden Thomas Rosche, Andreas Raap und Michael Helming benannt.

Die Arbeit des Vereins wird ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement getragen und lebt von der Unterstützung seiner Mitglieder und Förderer.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell