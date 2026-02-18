Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weddewarden - Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft

Bremerhaven

Am Freitag, dem 13. Februar 2026, fand im Feuerwehrhaus die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weddewarden statt. Neben den Berichten aus dem Jahr 2025 standen in diesem Jahr vor allem Ehrungen und Beförderungen im Mittelpunkt der Versammlung.

Ortsbrandmeister Christian Kück begrüßte zahlreiche Mitglieder sowie hochrangige Gäste, darunter Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa, den Leiter der Feuerwehr Bremerhaven Jens Cordes, den Sachgebietsleiter der Freiwilligen Feuerwehr Christian Gercken, den Bereitschaftsführer der Freiwilligen Feuerwehren Tim Gräwe sowie den Ortsbrandmeister der Feuerwehr Imsum.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Claus von Glahn, der für 60 Jahre treue Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Weddewarden ausgezeichnet wurde. Mit großem Applaus würdigten die Anwesenden sein außergewöhnliches Engagement und seine jahrzehntelange Verbundenheit, die die Feuerwehr über Generationen hinweg geprägt haben. Feuerwehrdezernent Peter Skusa überreichte die Urkunde persönlich und betonte: "Es ist mir eine ganz besondere Ehre, diese Urkunde für 60 Jahre treue Mitgliedschaft überreichen zu dürfen. Ein solches Engagement verdient höchsten Respekt und meinen aufrichtigen Dank."

Ebenfalls geehrt wurde Michael Krawitowski für 40 Jahre aktiven Dienst, und Kilian von Haaren erhielt seine Beförderung zum Brandmeister.

