FW Bremerhaven: Innensenatorin Dr. Eva Högl besucht die Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Die neue Senatorin für Inneres und Sport des Landes Bremen, Dr. Eva Högl, hat am Mittwoch, den 11. Februar, ihren Antrittsbesuch bei der Feuerwehr Bremerhaven absolviert.

Empfangen wurde Dr. Eva Högl vom Feuerwehrdezernenten, Stadtrat Peter Skusa, sowie vom Leiter der Feuerwehr Bremerhaven, Jens Cordes. Im Mittelpunkt des Besuchs stand ein umfassender Einblick in die Arbeit und die vielfältigen Aufgabenbereiche der Feuerwehr in der Seestadt.

Einen besonderen Bezug erhielt der Termin durch den "Tag des Notrufs", der jährlich am 11. Februar das Bewusstsein für die europaweit einheitliche Notrufnummer 112 stärkt. Passend dazu besichtigte die Senatorin die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe, in der alle Notrufe aus der Stadt Bremerhaven sowie aus den Landkreisen Osterholz und Cuxhaven eingehen und die Einsatzkoordination erfolgt. Die Leitstelle wurde kürzlich umfassend mit neuer Technik modernisiert.

Darüber hinaus erhielt die Innensenatorin Einblicke in die Arbeit der Sondereinheiten für Höhenrettung und Schiffsbrandbekämpfung, die für die besonderen Anforderungen der Hafenstadt von zentraler Bedeutung sind. Auch die Akademie der Feuerwehr Bremerhaven, an der Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus- und fortgebildet werden, wurde vorgestellt.

Stadtrat Peter Skusa freute sich über das große Interesse der Senatorin und den konstruktiven Austausch:

"Es ist ein wichtiges Signal, dass Frau Dr. Högl gleich zu Beginn ihrer Amtszeit den direkten Kontakt zu den Feuerwehren sucht. Der Besuch war sehr wertvoll, um die besonderen Herausforderungen einer Hafenstadt wie Bremerhaven zu verdeutlichen", sagte Skusa.

Mit ihrem Antrittsbesuch bei der Feuerwehr Bremerhaven setzte Innensenatorin Dr. Eva Högl ihre Informationsreise durch die Sicherheitsbehörden des Landes Bremen fort. Zuvor hatte sie bereits die Ortspolizeibehörde Bremerhaven besucht und sich dort über die Arbeit der Polizei informiert.

