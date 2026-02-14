Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: unklare Rauchentwicklung in Bremerhaven Lehe

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Abend um 21:00 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven wegen einer unklaren Rauchentwicklung in die Rutenbergstraße, Bremerhaven-Lehe, alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte des ersten Löschzuges eine Rauchentwicklung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses fest. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung sowie alle anderen Bewohner hatten sich bereits selbstständig ins Freie begeben. Zwei Trupps unter Atemschutz lokalisieren das Feuer in der Wohnung und leiteten umgehend eine effektive Brandbekämpfung ein. Zur Sicherung der eingesetzten Kräfte wurde vor dem Gebäude eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Nach kurzer Zeit konnte Feuer aus gemeldet werden. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde mit leichten Atembeschwerden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht; nach kurzer medizinischer Kontrolle sowie Belüftungsmaßnahmen des Gebäudes konnten alle anderen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Feuerwehr Bremerhaven war mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. Zu Brandursache und Schadenhöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden; die Ortspolizeibehörde hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell