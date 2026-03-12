PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Butterfly-Messer an der französischen Grenze sichergestellt

Neuenburg (ots)

Ein Butterfly-Messer stellte die Bundespolizei am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn fest. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Mittwochmittag (11.03.26) einen 25-Jährigen bei der Einreise aus Frankreich am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte auf dem Beifahrersitz ein Butterfly-Messer. Dieses fällt unter das Waffengesetz und ist in Deutschland verboten. Es erfolgte die Sicherstellung des Messers. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den rumänischen Staatsangehörigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 11.03.2026 – 11:43

    BPOLI-WEIL: Zugreise von Schweden nach Italien endet im Gefängnis

    Basel (ots) - Die Bundespolizei nahm einen wegen Urkundenfälschung verurteilten Mann in einem Fernreisezug fest. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Am Dienstagmorgen (10.03.2026) kontrollierten die Einsatzkräfte den schwedischen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel. Bei der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:18

    BPOLI-WEIL: Geldstrafe von über 12.000 Euro führt zu Haft

    Neuenburg am Rhein (ots) - Die Bundespolizei nahm einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann an der französischen Grenze fest. Da der Mann die fällige Geldstrafe nicht beglich, erfolgte noch am selben Tag die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Am Montagmorgen (09.03.2026) versuchte der 27-Jährige unbehelligt mit dem Fernreisebus nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle am Autobahngrenzübergang ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:29

    BPOLI-WEIL: Gerichtsverhandlung ferngeblieben

    Freiburg im Breisgau (ots) - Ein mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann ist im Freiburger Hauptbahnhof gefasst worden. Der Gesuchte war nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen und wartet nun in einer Justizvollzugsanstalt auf seine Verhandlung. Am Samstag (07.03.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen in der Haupthalle. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein ...

    mehr
