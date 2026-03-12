Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Butterfly-Messer an der französischen Grenze sichergestellt

Neuenburg (ots)

Ein Butterfly-Messer stellte die Bundespolizei am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn fest. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Mittwochmittag (11.03.26) einen 25-Jährigen bei der Einreise aus Frankreich am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte auf dem Beifahrersitz ein Butterfly-Messer. Dieses fällt unter das Waffengesetz und ist in Deutschland verboten. Es erfolgte die Sicherstellung des Messers. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den rumänischen Staatsangehörigen eingeleitet.

