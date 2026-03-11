Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zugreise von Schweden nach Italien endet im Gefängnis

Die Bundespolizei nahm einen wegen Urkundenfälschung verurteilten Mann in einem Fernreisezug fest. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Am Dienstagmorgen (10.03.2026) kontrollierten die Einsatzkräfte den schwedischen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Vor vier Jahren verurteilte ein deutsches Gericht den Mann wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe, die dieser jedoch nie bezahlte. Da er auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, schrieben ihn die Justizbehörden vor einem Monat zur Fahndung aus. Weil der Gesuchte, die Gerichtsschulden vor Ort nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

