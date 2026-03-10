Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geldstrafe von über 12.000 Euro führt zu Haft

Neuenburg am Rhein (ots)

Die Bundespolizei nahm einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann an der französischen Grenze fest. Da der Mann die fällige Geldstrafe nicht beglich, erfolgte noch am selben Tag die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Am Montagmorgen (09.03.2026) versuchte der 27-Jährige unbehelligt mit dem Fernreisebus nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein geriet der Bus in die Kontrollstelle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass drei Haftbefehle gegen den bulgarischen Staatsangehörigen zu vollstrecken waren. Vor zwei Jahren verurteilten drei deutsche Gerichte den Mann wegen diverser Straßenverkehrsdelikte, wie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheit im Verkehr, zu Geldstrafen. Da der in Bulgarien wohnhafte Gesuchte weder die Geldstrafen von zusammen 12.080 Euro nie bezahlte und auch die Ersatzfreiheitsstrafen nicht antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehle. Vor Ort konnte er die Justizschulden nicht begleichen, weswegen die Festnahme durch die Bundespolizei erfolgte. Zur Verbüßung der insgesamt mehrmonatigen Ersatzfreiheitsstrafe, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

