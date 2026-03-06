PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Bedrohung zum Nachteil eines Kindes in der S6

Maulburg (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen im Zusammenhang mit einer möglichen Bedrohung zum Nachteil eines 13-jährigen Jungen in der S6 auf Höhe Maulburg.

Am Donnerstag, den 5. März 2026 gegen 05:40 Uhr soll ein Mann in der S6 von Schopfheim in Richtung Basel einen 13-jährigen Jungen mit einem Teppichmesser bedroht haben. Bereits zuvor soll dieser Mann laut gewesen sein und auf den Boden gespuckt haben. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen für den Vorfall. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der zunächst in der gleichen Sitzgruppe saß, sie aber aufgrund des Verhaltens des Tatverdächtigen verließ. Ebenso werden weitere Personen gesucht, die den Vorfall beobachtet oder ihn videografiert haben. Die Personen werden gebeten, sich unter 0762880590 mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen. Die Bundespolizei hat den Tatverdächtigen mittlerweile identifiziert und vernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010 (am 06.03.26 bis 15:00 Uhr)
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

