BPOLI-WEIL: Gesuchter kann Geldstrafe nicht bezahlen

Ein wegen eines Straßenverkehrsdeliktes mit Haftbefehl gesuchter Mann ist an der Schweizer Grenze gefasst worden. Nun verbüßt er eine Ersatzfreiheitsstrafe.

Am Sonntagabend (08.03.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen am Autobahnübergang Rheinfelden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilte ein deutsches Gericht den Mann zu einer Geldstrafe. Da der in der Schweiz wohnhafte Mann weder die Strafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der 27-Jährige die Gerichtsschulden in Höhe von 3.600 Euro nicht bezahlen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

