Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gerichtsverhandlung ferngeblieben

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann ist im Freiburger Hauptbahnhof gefasst worden. Der Gesuchte war nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen und wartet nun in einer Justizvollzugsanstalt auf seine Verhandlung.

Am Samstag (07.03.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen in der Haupthalle. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein U-Haftbefehl gegen den Mann bestand. Wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung, sollte sich der 24-Jährige im vergangenen Jahr vor Gericht verantworten. Da der Gesuchte nicht zur Hauptverhandlung erschien, erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte ihn einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell