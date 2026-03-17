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Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Kellerbrand in der Straße Am Siel

Bremerhaven (ots)

Um 16:05 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Kellerbrand in die Straße Am Siel alarmiert. Im Keller eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten war ein Brand ausgebrochen. Da der Fluchtweg stark verraucht war, rettete sich eine Bewohnerin noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Sprung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Da bei weiteren Personen der Verdacht bestand, dass sie Brandrauch eingeatmet hatten, wurde ein Massenanfall von Verletzten (MANV) ausgelöst. Insgesamt wurden acht Personen durch den Rettungsdienst untersucht und betreut. Drei von ihnen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Brand wurde von zwei Trupps unter Atemschutz im Innenangriff bekämpft. Im Anschluss wurde das Gebäude belüftet. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Bremerhaven sowie die Freiwillige Feuerwehr Lehe. Darüber hinaus kamen zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und zwei Rettungswagen aus dem Landkreis Cuxhaven sowie Einheiten der Bremerhavener Hilfsorganisationen Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst und Deutsches Rotes Kreuz zum Einsatz. Insgesamt waren über 50 Einsatzkräfte vor Ort. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch die Polizei Bremerhaven. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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