Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahlserie in der Eifel

Eifel/ Cochem (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 04.02.26 auf Donnerstag, 05.02.26 wurden in der Eifel verschiedene Diebstahlsdelikte verübt. In den Ortschaften Wirfus, Zettingen und Eulgem wurden aus mehreren unverriegelten PKW Bargeld und in einem Fall eine Lautsprecherbox entwendet. Alle Fahrzeuge wurden durchwühlt. In Eulgem wurde aus einem Neubau elektrisches Werkzeug im Wert von ca. 1.000,- Euro gestohlen. Am Donnerstag, 05.02.26 wurde in Ulmen in der Straße Im großen Garten zwischen 09:00 und 16:20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hierzu die Terassentüre des Anwesens auf, um sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Alle Räume wurden dürchwühlt. Es wurde Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Cochem, Tel.: 02671- 9840

