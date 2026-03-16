Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Zoll zieht Produktfälschungen auf der Messe Light & Building in Frankfurt aus dem Verkehr 11.500 Euro an Sicherheit eingezogen - 13 Strafverfahren eingeleitet

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Darmstadt (ots)

Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Darmstadt haben auf den diesjährigen Konsumgütermesse Light & Building am 09.03.2026 an 13 Ständen Beanstandungen festgestellt, 13 Strafverfahren eingeleitet und in der Folge 1.246 mutmaßliche Fälschungen aus dem Verkehr gezogen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurden 11.500,- EUR als Sicherheitsleistung vereinnahmt.

Die sichergestellten Waren, insbesondere Steh- und Wandbeleuchtungen und die dazugehören elektronischen Verbindungen stammen zum größten Teil aus China und der Türkei. "Es wird alles gefälscht, was sich zu Geld machen lässt" so Tanja Ackermann, Sprecherin des Hauptzollamtes Darmstadt. Die Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamtes Darmstadt stellten zusätzlich Kataloge in denen die Fälschungen abgebildet waren sicher. "Nur so wird verhindert, dass die Plagiate auf der Messe bestellt werden können und später in den Handel kommen - Plagiate schaden sowohl der Wirtschaft als auch der Bevölkerung.", so Tanja Ackermann. Die ehrlichen Unternehmen verlieren im Wettbewerb. Die Plagiate kosten meist weniger als die Originale, was sich häufig in der mangelnden Qualität der Waren wider-spielt. Deshalb geht es bei den Kontrollen auch um die Sicherheit. "So können bei der Herstellung Inhaltsstoffe verwendet werden, die in Deutschland verboten sind - dies kann eine Gesundheitsgefährdung darstellen." so Tan-ja Ackermann.

In der Regel findet der Handel mit gefälschten Produkten online statt, wodurch diese erst nach bereits aufgegebener Bestellung an der Grenze geprüft werden können. Vor-Ort-Kontrollen auf Messen sind erfahrungsgemäß äußerst effektiv, da sich Händler und Waren an einem Ort befinden und Prüfungen umfassend und gezielt erfolgen können.

Rund 18 Beschäftigte des Zolls waren in zwei Gruppen in den Messehallen auf verschiedenen Routen unterwegs. Sie wurden von Vertreterinnen und Vertretern der Rechteinhaber begleitet und unterstützt.

Erläuterung:

Eine zentrale Aufgabe der Zollverwaltung ist die Überwachung des internationalen Warenverkehrs. Hierzu gehört auch die Bekämpfung der Produktpiraterie, wenn die gefälschten Waren aus dem Ausland kommen. Inhaber von gewerblichen Schutzrechten, wie Marken, Geschmacksmustern, Urheberrechten oder Patenten können das Tätigwerden der Zollbehörden bei der Zentralstelle Gewerblicher Rechtschutz beantragen. Der Zoll hält Fälschungen dann bereits bei der Einfuhr an oder geht direkt auf der Messe gegen Fälschungen vor.

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