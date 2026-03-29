Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr rettet Person aus brennender Wohnung

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Bremerhaven (ots)

Gegen 20 Uhr am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Krüselstraße alarmiert. Der zuerst eintreffende Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven konnte hinter der Wohnungstür der Brandwohnung eine hustende Person hören. Da diese auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte, öffneten die Einsatzkräfte umgehend gewaltsam die Wohnungstür und konnten eine im dichten Brandrauch auf dem Boden liegende Person erkennen. Unter Einsatz seines Lebens betrat ein Einsatzbeamter die brennende Wohnung und rettete die Person in den Hausflur.

Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit der Brandbekämpfung sowie der Suche nach weiteren Personen in der Wohnung. Zudem wurden weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nachalarmiert. Dank des schnellen Eingreifens konnte rasch Entwarnung gegeben werden: Es befand sich keine weitere Person mehr in der Wohnung. Der Brand wurde anschließend gelöscht.

Die aus der Wohnung gerettete Person musste noch vor Ort durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven reanimiert werden. Nach einer umfassenden notärztlichen Erstversorgung wurde die Person in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert.

Die Polizei Bremerhaven unterstützte die Feuerwehr an der Einsatzstelle und übernahm nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr die Einsatzstelle.

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