POL-PIKIR: Größerer Polizeieinsatz in Merxheim

Kirn (ots)

Am Mittwoch, den 25.02.2026 kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Merxheim. Gegen 12.57 Uhr wurde der Polizei Kirn eine männliche Person in Merxheim gemeldet, welche im rückwärtigen Bereich eines Wohnanwesens mit einer Holzlatte randalierte und versuchte, sich Zugang zu diesem Anwesen zu verschaffen. Nach dem Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete der Aggressor in sein nahegelegenes Wohnhaus, nicht jedoch ohne vorher seine Nachbarn zu bedrohen. Am Wohnhaus hatten Polizeibeamte die Gelegenheit, mit dem Aggressor über ein geöffnetes Fenster zu sprechen. Offensichtlich befand sich der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation, eine normale Kommunikation war nicht möglich. Um dem Mann dem Gesundheitsamt vorzuführen, sollte ein hinzugezogener Schlüsseldienst die Hauseingangstür öffnen. Dies war jedoch nicht möglich, da der Aggressor die Polizisten bei Annäherung an die Haustür ebenfalls bedrohte. Aus diesem Grund wurde ein Sicherheitsbereich um das Anwesen abgesperrt und Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz hinzugezogen. Die Beamten drangen in der Folge in das Haus ein und es gelang ihnen, den Mann festzunehmen. Im Anschluss erfolgte die Unterbringung des Aggressors in einer psychiatrischen Einrichtung. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Bevölkerung.

