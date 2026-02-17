POL-PIKIR: Verkehrsgefährdung mittels ausgehobenem Kanaldeckel
Kirn, Kallenfelser Straße (ots)
Gegen 02:20 Uhr wurde heute in der Kallenfelser Straße durch unbekannte Personen ein Kanaldeckel aus seiner Position gehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Eine 62-jährige PKW-Führerin erkannte den Gegenstand wenig später nicht mehr rechtzeitig und überfuhr diesen. An ihrem Fahrzeug entstand hierdurch Sachschaden am Unterboden/Auspuff. Die Polizei Kirn ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr (§315b StGB). Es werden diesbezüglich potenzielle Hinweise zu den Verantwortlichen erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell