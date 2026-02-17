PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsgefährdung mittels ausgehobenem Kanaldeckel

Kirn, Kallenfelser Straße (ots)

Gegen 02:20 Uhr wurde heute in der Kallenfelser Straße durch unbekannte Personen ein Kanaldeckel aus seiner Position gehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Eine 62-jährige PKW-Führerin erkannte den Gegenstand wenig später nicht mehr rechtzeitig und überfuhr diesen. An ihrem Fahrzeug entstand hierdurch Sachschaden am Unterboden/Auspuff. Die Polizei Kirn ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr (§315b StGB). Es werden diesbezüglich potenzielle Hinweise zu den Verantwortlichen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 18:29

    POL-PIKIR: Polizeiliche Bilanz zu den Fastnachtsumzügen in Bad Sobernheim und Kirn

    Bad Sobernheim / Kirn (ots) - Anlässlich der Rosenmontagsumzüge in Bad Sobernheim und Kirn, welche in diesem Jahr parallel stattfanden, war die Polizei mit verstärkten Kräften im Einsatz. Die Veranstaltungen wurden durch Einsatzkräfte vor Ort begleitet und verliefen aus polizeilicher Sicht problemlos. In Bad Sobernheim säumten zahlreiche Besucherinnen und ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 17:12

    POL-PIKIR: Traktor verliert Diesel zwischen Martinstein und Kirn

    Kirn (ots) - Am heutigen Mittag kam es auf der Strecke zwischen Martinstein und Kirn zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem ein Traktor aufgrund eines technischen Defekts über mehrere Kilometer hinweg Diesel verloren hatte. Verkehrsteilnehmer meldeten die auffällige Spur der Polizei, woraufhin umgehend Einsatzkräfte alarmiert wurden. Durch eine Streife der Polizei konnte der verantwortliche Traktor im ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 04:48

    POL-PIKIR: Nächtliche Trunkenheitsfahrt beendet

    Staudernheim (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 02:30 Uhr bei einem Fahrzeugführer Anzeichen auf eine gegenwärtige Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Anfangsverdacht. Dem 64-jährigen Beschuldigten aus der VG Nahe-Glan wurde die Weiterfahrt untersagt, eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren