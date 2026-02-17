Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsgefährdung mittels ausgehobenem Kanaldeckel

Kirn, Kallenfelser Straße (ots)

Gegen 02:20 Uhr wurde heute in der Kallenfelser Straße durch unbekannte Personen ein Kanaldeckel aus seiner Position gehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Eine 62-jährige PKW-Führerin erkannte den Gegenstand wenig später nicht mehr rechtzeitig und überfuhr diesen. An ihrem Fahrzeug entstand hierdurch Sachschaden am Unterboden/Auspuff. Die Polizei Kirn ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr (§315b StGB). Es werden diesbezüglich potenzielle Hinweise zu den Verantwortlichen erbeten.

