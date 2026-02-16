PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Polizeiliche Bilanz zu den Fastnachtsumzügen in Bad Sobernheim und Kirn

Bad Sobernheim / Kirn (ots)

Anlässlich der Rosenmontagsumzüge in Bad Sobernheim und Kirn, welche in diesem Jahr parallel stattfanden, war die Polizei mit verstärkten Kräften im Einsatz. Die Veranstaltungen wurden durch Einsatzkräfte vor Ort begleitet und verliefen aus polizeilicher Sicht problemlos.

In Bad Sobernheim säumten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Zugstrecke. Während der Veranstaltung kam es zu keinerlei Vorfällen, bei denen die Polizei hätte einschreiten müssen. Im Nachgang verlagerte sich das Geschehen auf den Marktplatz. Hier wurde vereinzelt im Sinne des Jugendschutzes eingegriffen. Strafanzeigen wurden nicht gefertigt. Auch der Umzug in Kirn war gut besucht. Hier verlief der Umzug ebenso störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Auch in Kirn konnte anschließend an den Fastnachtszug auf dem Marktplatz weitergefeiert werden.

Die Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, den Veranstaltern sowie den eingesetzten Rettungs- und Feuerwehrkräften verlief reibungslos. Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz und bedankt sich bei allen Feiernden für den ausgelassenen aber durchweg friedlichen Ablauf der Veranstaltungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

