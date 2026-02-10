POL-PIKIR: Berichtigung der Pressemeldung vom 03.02.2026, 19:12 Uhr

Bad Sobernheim (ots) - Am Mittwoch, den 04.02.2026, erschien ein Mann gegen Mittag zu einem Gerichtstermin beim Amtsgericht Bad Sobernheim. Gegen ihn wurde dort wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verhandelt. Da der Beschuldigte selbst mit einem PKW zu dem Termin angereist war, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde gegen ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. ...

