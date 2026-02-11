PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nächtliche Trunkenheitsfahrt beendet

Staudernheim (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 02:30 Uhr bei einem Fahrzeugführer Anzeichen auf eine gegenwärtige Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Anfangsverdacht. Dem 64-jährigen Beschuldigten aus der VG Nahe-Glan wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Er wird sich nun wegen "Trunkenheit im Verkehr" verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

