POL-PIKIR: Nächtliche Trunkenheitsfahrt beendet
Staudernheim (ots)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 02:30 Uhr bei einem Fahrzeugführer Anzeichen auf eine gegenwärtige Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Anfangsverdacht. Dem 64-jährigen Beschuldigten aus der VG Nahe-Glan wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Er wird sich nun wegen "Trunkenheit im Verkehr" verantworten müssen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell