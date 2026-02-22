Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der K20

Bad Sobernheim (ots)

Am Sonntag, den 22.02.2026, kam es gegen 05:23 Uhr auf der K20 zwischen Bad Sobernheim und Daubach zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer kam in Fahrtrichtung Daubach aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

