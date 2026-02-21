PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fußgänger kollidiert mit PKW

Bad Sobernheim, Bahnhofstraße (ots)

Gegen 19:15 Uhr beabsichtigt heute ein 19-jähriger Fußgänger aus der Neugasse kommend die Bahnhofstraße unmittelbar an der Einmündung zu überqueren. Da er wohl noch schnell einen Zug erreichen möchte, vernachlässigt er laut Zeugenaussagen die gebotene Aufmerksamkeit hinsichtlich des durchgehenden Verkehrs und rennt hierbei vor einen PKW, der in diesem Moment aus Richtung Poststraße kommend in Richtung Monzinger Straße unterwegs ist. Trotz des Versuches eines Ausweichens durch dessen 45-jährigen Fahrzeugführer kommt es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wird der Fußgänger auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und hiernach auf die Fahrbahn geschleudert. Er erleidet multiple Verletzungen am ganzen Körper, nach jetzigem Kenntnisstand sind diese glücklicherweise nicht lebensbedrohlich. Durch den Rettungsdienst wird der Verletzte in ein geeignetes Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Kirn hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Für die Dauer der medizinischen Erstversorgung und der polizeilichen Unfallaufnahme kam es in der Bahnhofstraße zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 03:29

    POL-PIKIR: Verkehrsgefährdung mittels ausgehobenem Kanaldeckel

    Kirn, Kallenfelser Straße (ots) - Gegen 02:20 Uhr wurde heute in der Kallenfelser Straße durch unbekannte Personen ein Kanaldeckel aus seiner Position gehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Eine 62-jährige PKW-Führerin erkannte den Gegenstand wenig später nicht mehr rechtzeitig und überfuhr diesen. An ihrem Fahrzeug entstand hierdurch Sachschaden am Unterboden/Auspuff. Die Polizei Kirn ermittelt nun wegen des ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 18:29

    POL-PIKIR: Polizeiliche Bilanz zu den Fastnachtsumzügen in Bad Sobernheim und Kirn

    Bad Sobernheim / Kirn (ots) - Anlässlich der Rosenmontagsumzüge in Bad Sobernheim und Kirn, welche in diesem Jahr parallel stattfanden, war die Polizei mit verstärkten Kräften im Einsatz. Die Veranstaltungen wurden durch Einsatzkräfte vor Ort begleitet und verliefen aus polizeilicher Sicht problemlos. In Bad Sobernheim säumten zahlreiche Besucherinnen und ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 17:12

    POL-PIKIR: Traktor verliert Diesel zwischen Martinstein und Kirn

    Kirn (ots) - Am heutigen Mittag kam es auf der Strecke zwischen Martinstein und Kirn zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem ein Traktor aufgrund eines technischen Defekts über mehrere Kilometer hinweg Diesel verloren hatte. Verkehrsteilnehmer meldeten die auffällige Spur der Polizei, woraufhin umgehend Einsatzkräfte alarmiert wurden. Durch eine Streife der Polizei konnte der verantwortliche Traktor im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren