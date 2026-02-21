Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fußgänger kollidiert mit PKW

Bad Sobernheim, Bahnhofstraße (ots)

Gegen 19:15 Uhr beabsichtigt heute ein 19-jähriger Fußgänger aus der Neugasse kommend die Bahnhofstraße unmittelbar an der Einmündung zu überqueren. Da er wohl noch schnell einen Zug erreichen möchte, vernachlässigt er laut Zeugenaussagen die gebotene Aufmerksamkeit hinsichtlich des durchgehenden Verkehrs und rennt hierbei vor einen PKW, der in diesem Moment aus Richtung Poststraße kommend in Richtung Monzinger Straße unterwegs ist. Trotz des Versuches eines Ausweichens durch dessen 45-jährigen Fahrzeugführer kommt es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wird der Fußgänger auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und hiernach auf die Fahrbahn geschleudert. Er erleidet multiple Verletzungen am ganzen Körper, nach jetzigem Kenntnisstand sind diese glücklicherweise nicht lebensbedrohlich. Durch den Rettungsdienst wird der Verletzte in ein geeignetes Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Kirn hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Für die Dauer der medizinischen Erstversorgung und der polizeilichen Unfallaufnahme kam es in der Bahnhofstraße zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell