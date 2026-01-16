PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 15.01.2026, gegen 08.50 Uhr missachte der 74-jährige Fahrer eines PKW Audi A 3 an der Einmündung Römerstraße/Mühlbergstraße die Vorfahrt eines auf der Römerstraße fahrenden Toyota, wobei es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den gegenüberliegenden Fußgängerweg geschleudert, wo er ein Straßenschild beschädigte. Der Toyota stieß anschließend mit einem in der Römerstraße geparkten PKW VW Polo zusammen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 20.000.- Euro belaufen. Der Audi sowie der VW Polo mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

  • 15.01.2026 – 15:00

    POL-PIZW: Graffiti an Fahrzeugen der Deutschen Post AG/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Bislang unbekannte Täter verunstalteten im Zeitraum vom 15.11.2025 bis 14.01.2026 in der Straße am Güterbahnhof zwei Transporter der Deutschen Post AG indem sie mit schwarzer Farbe und einem Stift auf der Fahrzeugkarosserie die Tags "TAZO, 676, T2PN, PIT2" aufbrachten. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 1750.- Euro belaufen. Die Tags wurden ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:46

    POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag, 12.01.2026 in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr in der Poststraße einen vor dem Hauptbahnhof Zweibrücken in einem Fahrradständer abgestellten und gesicherten E-Scooter. Der Schaden dürfte sich auf ca. 400.-Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

    mehr
