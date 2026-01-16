Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 15.01.2026, gegen 08.50 Uhr missachte der 74-jährige Fahrer eines PKW Audi A 3 an der Einmündung Römerstraße/Mühlbergstraße die Vorfahrt eines auf der Römerstraße fahrenden Toyota, wobei es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den gegenüberliegenden Fußgängerweg geschleudert, wo er ein Straßenschild beschädigte. Der Toyota stieß anschließend mit einem in der Römerstraße geparkten PKW VW Polo zusammen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 20.000.- Euro belaufen. Der Audi sowie der VW Polo mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. /pizw

