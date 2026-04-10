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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden/Oos - Festnahme nach Gaststätteneinbruch

Baden-Baden/Oos (ots)

Durch Überwachungsmaßnahmen stellte am frühen Dienstagmorgen ein Betreiber eines Restaurants in der Ooser Bahnhofstraße fest, dass sich ein ungebetener Gast in seinem Lokal aufhalten und dort verschiedene Gegenstände entwenden würde. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Baden-Baden konnten die Beamten an der Tatörtlichkeit eine 24-jährige Frau feststellen, die sich im hinteren Gartenbereich versteckte. Die Tatverdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen des Diebstahls aus einer Gaststätte.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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