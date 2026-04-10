Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Exhibitionist, Zeugen gesucht

Neuried (ots)

Eine unangenehme Begegnung musste ein Spaziergänger am Donnerstagmittag erdulden. Der 33-Jährige war gegen 12:15 Uhr am Kuhgrün-See in Neuried spazieren, als ein Mann zunächst seinen Blickkontakt suchte, sich dann vor ihm entblößt und an seinem Glied manipuliert haben soll. Nach Aussagen des Spaziergängers soll der Mann zuvor mit etwas Abstand hinter ihm hergelaufen sein, bis beide an einer Lichtung am Seeufer stehen blieben. Der Tatverdächtige soll etwa 180 Zentimeter groß, 35 bis 45 Jahre alt sein und eine kräftige Statur haben. Des Weiteren habe er eine schwarze Weste, ein blaues T-Shirt, eine dunkle lange Hose, dunkle Schuhe, eine Brille und ein Cappy getragen. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell