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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Streit eskaliert, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

In den Samstagabendstunden kam es gegen 19.30 Uhr im Bereich der Alten Lange Straße nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll es zwischen einem 20-jähriger Mann, der sich mit weiteren Bekannten in einer dortigen Lokalität aufgehalten hat, und einem ihm flüchtig bekannten 19-Jährigen zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein. In der Folge soll der 19-Jährige dann laut eines Zeugen in der Klosterstraße/Vitus-Burg-Straße Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Im Anschluss soll er dem 20-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn dadurch leicht verletzt haben. Der amtsbekannte Angreifer flüchtet danach in Richtung Hauptstraße. In welchem Verhältnis die Beteiligten zueinanderstehen und um was es bei dem Streit zwischen den beiden Männern ging, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die nähere Informationen zu dem Vorfall haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781/21-2820 zu melden.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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