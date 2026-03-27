Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Falsches Lotto-Abo am Telefon - Polizei warnt nach aktuellem Betrugsfall

LK Gifhorn (ots)

Nach einem aktuellen Betrugsfall warnt die Polizei vor einer perfiden Masche im Zusammenhang mit angeblichen Lotto- oder Gewinnspielverträgen. Die Täter setzen ihre Opfer am Telefon gezielt unter Druck und versuchen, Zahlungen oder persönliche Daten zu erlangen.

Auslöser der Warnung ist ein aktueller Ermittlungsfall: Eine 25-Jährige erhielt bereits im Februar einen Anruf von einer Mobilfunknummer. Ein unbekannter Mann erklärte ihr, dass mit ihrer E-Mail-Adresse Lotto gespielt worden sei. Um eine angebliche Jahresabbuchung in Höhe von 1.250 Euro zu vermeiden, müsse sie nun ein Abo für 96 Euro monatlich abschließen.

Nach Angaben der Betroffenen trat der Anrufer dabei massiv drängend und einschüchternd auf, sodass sie schließlich ihre IBAN angab und sich zur telefonischen Bestätigung der angeblichen Vertragsbedingungen veranlasst sah. Zum Ende des Gesprächs kündigte der Mann an, dass die entsprechenden Unterlagen per Post übersandt würden. Tatsächlich erhielt die junge Frau vor wenigen Tagen Unterlagen zu einem angeblichen Vertragsabschluss. Zudem wurde bereits Geld von ihrem Konto abgebucht. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um eine typische Betrugsmasche, bei der ein bereits bestehender Vertrag oder eine frühere Teilnahme an einem Gewinnspiel behauptet wird. Die Angerufenen sollen glauben, bereits zahlungspflichtig zu sein. Anschließend bieten die Täter eine vermeintlich günstigere "Lösung" an - tatsächlich geht es jedoch darum, Betroffene zu verunsichern und zur Preisgabe sensibler Daten oder zu Zahlungen zu bewegen.

Wer bereits persönliche Daten, Kontodaten oder eine Zustimmung am Telefon abgegeben hat, sollte umgehend handeln. Dazu gehört insbesondere, das eigene Konto auf unberechtigte Abbuchungen zu prüfen und gegebenenfalls unverzüglich Kontakt mit der Bank aufzunehmen. Zudem sollte der Vorfall bei der Polizei angezeigt werden.

Präventionstipps der Polizei:

- Legen Sie bei angeblichen Lotto-, Gewinnspiel- oder Vertragsanrufen sofort auf. - Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten, Bankdaten, TANs, Passwörter oder Bestätigungen preis. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder durch Fristen noch durch angebliche Forderungen oder Drohungen. - Sagen Sie nicht vorschnell "Ja" und führen Sie keine Datenabgleiche mit unbekannten Anrufern durch. - Prüfen Sie Ihr Konto regelmäßig auf unberechtigte Abbuchungen. - Dokumentieren Sie verdächtige Anrufe (Datum, Uhrzeit, Rufnummer, Gesprächsinhalt).

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