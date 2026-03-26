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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfälle an Kreisverkehren

Gifhorn (ots)

Am gestrigen Morgen und am Nachmittag kam es in Gifhorn zu zwei Verkehrsunfällen an Kreisverkehren. In einem Fall entfernte sich die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort.

Gegen 07:45 Uhr wurde die Polizei zum Kreisverkehr Braunschweiger Straße / Nordhoffstraße / Hugo-Junkers-Straße in Gifhorn gerufen. Zuvor hatte ein 35-Jähriger mit seinem Fahrrad die südliche Einmündung überquert. Als er sich auf der Mittelinsel befand, fuhr ein Auto von Süden kommend an den Kreisverkehr heran und übersah den bevorrechtigten Radfahrer offenbar. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur durch starkes Bremsen und Ausweichen verhindern, stürzte dabei jedoch und verletzte sich leicht.

Das Auto, beschrieben als silberner Volkswagen-Kombi, hielt zunächst kurz an. Anschließend wurde die Scheibe heruntergelassen, danach setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort. Die Unfallverursacherin wurde als Frau mit rötlich-braunen Haaren und Kurzhaarschnitt beschrieben.

Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeber zur flüchtigen Unfallverursacherin nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 9800 entgegen.

Beim zweiten Unfall kam es gegen 16:00 Uhr ebenfalls in einem Kreisverkehr zum Zusammenstoß zwischen einem einfahrenden Auto und einem E-Scooter. Ein 39-Jähriger wollte von der Straße "Campus" über den Kreisel in die Hamburger Straße einfahren. Dabei übersah er einen 58-Jährigen, der mit seinem E-Scooter die Einfahrt in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung kreuzte. Der Mann stürzte, verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Mini Cooper des 39-Jährigen entstand leichter Sachschaden. Das Fahrzeug blieb fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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