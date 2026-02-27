Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallflucht mit Folgen

Einbruch und Diebstahl

Iserlohn (ots)

Gestern wurde die Polizei wegen einer Unfallflucht gegen 10.25 Uhr zum Tannenweg am Nußberg gerufen. Demnach seien ein 18- und ein 19-Jähriger mit einem BMW umhergefahren und hätten ein geparktes Fahrzeug touchiert. Anwohner haben sie festhalten wollen, wurden jedoch mit nach Zeugenangaben von den beiden mit Fäusten geschlagen. Sie seien davongefahren, wurden aber später von der Polizei am Nußberg angetroffen. Die beiden BMW-Insassen liefen zu Fuß davon und wurden am Schapker Weg überwältigt. Wie sich herausstellen sollte, war nach bisherigen Informationen der 18-Jährige der Unfallfahrer. Er soll mit dem 19-Jährigen zuvor Fahrübungen auf einem Supermarktparkplatz durchgeführt haben und - wie sein Gefährte - über keinen verfügen. Der BMW ist zudem nicht zugelassen und nicht versichert. Angebracht waren Kennzeichen, die als gestohlen gemeldet waren. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 19-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Es kam zur Fahrzeugdurchsuchung: hier wurden weitere Autokennzeichen aufgefunden. Die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeuges sind ebenso Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die beiden Tatverdächtigen mit zur Wache genommen. Gegen sie wird wegen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Dem 19-Jährigen wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutprobe entnommen. Nun schließen sich kriminalpolizeiliche Maßnahmen an: beide wurden festgenommen.

Von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Gemeindehaus am Kurt-Schuhmacher-Ring eingebrochen. Sie beschädigten Fenster und Türen. Entwendet wurde offenbar nichts. Nun ermittelt die Kripo in der Angelegenheit und bittet um Hinweise.

Gestern wurde zwischen 6.20-15.45 Uhr ein E-Scooter am Stadtbahnhof entwendet. Er war zwar angeschlossen, dennoch fehlen Roller und Schloss nun. Hinweise an 0237191990. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell