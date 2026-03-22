PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 3,2 Promille: Betrunkener Fahrer schläft am Steuer ein

Gifhorn/Platendorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagnachmittag (22.03.) gegen 15:35 Uhr durch seinen Notruf möglicherweise Schlimmeres verhindert. Ihm war ein Opel aufgefallen, der in Neudorf-Platendorf in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Er übermittelte der Leitstelle Kennzeichen und eine Beschreibung des Fahrers.

Nur kurze Zeit später entdeckte eine Streife der Polizei Gifhorn das Fahrzeug in Platendorf - bereits abgestellt. Auf dem Fahrersitz bot sich den Beamten ein ungewöhnliches Bild: Der mutmaßliche Fahrer war eingeschlafen.

Der Grund dafür wurde schnell deutlich. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 49-jährigen Mann aus Platendorf einen Wert von 3,2 Promille - ein außergewöhnlich hoher Wert, der die Fahruntüchtigkeit eindrucksvoll unterstreicht.

Dem Mann wurde im Klinikum Gifhorn eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
i.A. Niemeyer, PHK
Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 08:02

    POL-GF: Verkehrsgeschehen im Landkreis Gifhorn

    Gifhorn (ots) - Am Freitagmorgen, 20.03.2026, gegen 07:55 Uhr, führten Polizeibeamte in Gifhorn im Lehmweg eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich einer Schule durch. Dabei wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Gifhorn mit seinem Pkw VW Passat festgestellt, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf eine Beeinflussung durch ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 07:25

    POL-GF: Fahrradstreife bei Frühlingswetter führt zahlreiche Verstöße zu Tage

    Gifhorn (ots) - Am Samstag, den 21.03.2026, nutzten zwei Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Gifhorn das frühlingshafte Wetter für eine ausgedehnte Fahrradstreife im Stadtgebiet. Hierbei kamen die polizeieigenen Pedelecs zum Einsatz, die eine flexible und bürgernahe Kontrolle des Verkehrs ermöglichten. Ein besonderer Schwerpunkt der Streife lag auf ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 11:48

    POL-GF: Kind angesprochen

    Leiferde (ots) - Die Polizei in Meinersen ermittelt, nachdem am 18.03.2026 ein Kind aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich eine 11-Jährige gegen 18:00 Uhr in einem Supermarkt in Leiferde aufgehalten und wollte dort einen Schokoriegel kaufen, hatte hierfür jedoch nicht genug Bargeld dabei. Als sie den Markt verlassen hatte und sich auf dem Heimweg befand, wurde sie auf offener Straße von einem Mann angesprochen, der ihr den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren