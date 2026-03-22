Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 3,2 Promille: Betrunkener Fahrer schläft am Steuer ein

Gifhorn/Platendorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagnachmittag (22.03.) gegen 15:35 Uhr durch seinen Notruf möglicherweise Schlimmeres verhindert. Ihm war ein Opel aufgefallen, der in Neudorf-Platendorf in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Er übermittelte der Leitstelle Kennzeichen und eine Beschreibung des Fahrers.

Nur kurze Zeit später entdeckte eine Streife der Polizei Gifhorn das Fahrzeug in Platendorf - bereits abgestellt. Auf dem Fahrersitz bot sich den Beamten ein ungewöhnliches Bild: Der mutmaßliche Fahrer war eingeschlafen.

Der Grund dafür wurde schnell deutlich. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 49-jährigen Mann aus Platendorf einen Wert von 3,2 Promille - ein außergewöhnlich hoher Wert, der die Fahruntüchtigkeit eindrucksvoll unterstreicht.

Dem Mann wurde im Klinikum Gifhorn eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

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