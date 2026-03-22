PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrradstreife bei Frühlingswetter führt zahlreiche Verstöße zu Tage

Gifhorn (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026, nutzten zwei Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Gifhorn das frühlingshafte Wetter für eine ausgedehnte Fahrradstreife im Stadtgebiet. Hierbei kamen die polizeieigenen Pedelecs zum Einsatz, die eine flexible und bürgernahe Kontrolle des Verkehrs ermöglichten.

Ein besonderer Schwerpunkt der Streife lag auf der Braunschweiger Straße. Im Fokus standen dabei insbesondere Radfahrende sowie Nutzende von Elektrokleinstfahrzeugen, sogenannten eScootern. Ein weiteres Augenmerk richteten die Einsatzkräfte auf den Einmündungsbereich der Limbergstraße. Dort bogen vier Pkw-Führende verbotswidrig nach links in die Braunschweiger Straße ein, obwohl dies durch das Verkehrszeichen 209 untersagt ist.

Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt:

Bereits um 08:45 Uhr wurde ein 55-jähriger Radfahrer aus Gifhorn kontrolliert, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Gegen den Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte vier Rotlichtverstöße durch Radfahrende fest. In zwei Fällen nutzten Radfahrende während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon. Sieben Verkehrsteilnehmende - sowohl Radfahrende als auch eScooter-Fahrende - befuhren die falsche Fahrbahnseite.

Auch im motorisierten Verkehr wurden Verstöße festgestellt: In sechs Fällen nutzten Fahrzeugführende ihr Smartphone während der Fahrt. Ebenfalls sechsmal wurden Fahrzeugführende ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt.

Neben den festgestellten Ordnungswidrigkeiten sprachen die Beamten diverse mündliche Verwarnungen aus und suchten das Gespräch mit den Verkehrsteilnehmenden, um auf Gefahren hinzuweisen und für regelkonformes Verhalten zu sensibilisieren.

Die Fahrradstreife wurde zudem von zahlreichen positiven Bürgerkontakten begleitet. Insbesondere im Bereich des Wochenmarktes in der Fußgängerzone ergaben sich viele freundliche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, während die Beamten ihre Fahrräder durch den Marktbereich schoben

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
i.A. Niemeyer, PHK
Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 11:48

    POL-GF: Kind angesprochen

    Leiferde (ots) - Die Polizei in Meinersen ermittelt, nachdem am 18.03.2026 ein Kind aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich eine 11-Jährige gegen 18:00 Uhr in einem Supermarkt in Leiferde aufgehalten und wollte dort einen Schokoriegel kaufen, hatte hierfür jedoch nicht genug Bargeld dabei. Als sie den Markt verlassen hatte und sich auf dem Heimweg befand, wurde sie auf offener Straße von einem Mann angesprochen, der ihr den ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:36

    POL-GF: Zeuge eines Unfalls gesucht

    Ribbesbüttel (ots) - Die Polizei Isenbüttel sucht einen Hinweisgeber zu einer aktuellen Unfallermittlung. Der Unfall ereignete sich bereits am 11.03.2026 auf der Landesstraße 320. Am Nachmittag fuhr eine 40-Jährige mit ihrem Auto von Leiferde in Richtung Ribbesbüttel. Vor ihr fuhren zwei weitere Pkw, davor ein Pritschenwagen. Von dessen Ladefläche fielen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kurz vor dem ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 09:53

    POL-GF: Auseinandersetzung nach Unfall

    Gifhorn (ots) - Am gestrigen Abend kam es nach einem Verkehrsunfall in Gifhorn zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Volkswagen auf dem Sonnenweg in Richtung Osten, in der Absicht, nach links in die Limbergstraße einzubiegen. Dabei kam es gegen 20:20 Uhr zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der von der Limbergstraße über die Kreuzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren