Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrradstreife bei Frühlingswetter führt zahlreiche Verstöße zu Tage

Gifhorn (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026, nutzten zwei Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Gifhorn das frühlingshafte Wetter für eine ausgedehnte Fahrradstreife im Stadtgebiet. Hierbei kamen die polizeieigenen Pedelecs zum Einsatz, die eine flexible und bürgernahe Kontrolle des Verkehrs ermöglichten.

Ein besonderer Schwerpunkt der Streife lag auf der Braunschweiger Straße. Im Fokus standen dabei insbesondere Radfahrende sowie Nutzende von Elektrokleinstfahrzeugen, sogenannten eScootern. Ein weiteres Augenmerk richteten die Einsatzkräfte auf den Einmündungsbereich der Limbergstraße. Dort bogen vier Pkw-Führende verbotswidrig nach links in die Braunschweiger Straße ein, obwohl dies durch das Verkehrszeichen 209 untersagt ist.

Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt:

Bereits um 08:45 Uhr wurde ein 55-jähriger Radfahrer aus Gifhorn kontrolliert, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Gegen den Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte vier Rotlichtverstöße durch Radfahrende fest. In zwei Fällen nutzten Radfahrende während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon. Sieben Verkehrsteilnehmende - sowohl Radfahrende als auch eScooter-Fahrende - befuhren die falsche Fahrbahnseite.

Auch im motorisierten Verkehr wurden Verstöße festgestellt: In sechs Fällen nutzten Fahrzeugführende ihr Smartphone während der Fahrt. Ebenfalls sechsmal wurden Fahrzeugführende ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt.

Neben den festgestellten Ordnungswidrigkeiten sprachen die Beamten diverse mündliche Verwarnungen aus und suchten das Gespräch mit den Verkehrsteilnehmenden, um auf Gefahren hinzuweisen und für regelkonformes Verhalten zu sensibilisieren.

Die Fahrradstreife wurde zudem von zahlreichen positiven Bürgerkontakten begleitet. Insbesondere im Bereich des Wochenmarktes in der Fußgängerzone ergaben sich viele freundliche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, während die Beamten ihre Fahrräder durch den Marktbereich schoben

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