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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeuge eines Unfalls gesucht

Ribbesbüttel (ots)

Die Polizei Isenbüttel sucht einen Hinweisgeber zu einer aktuellen Unfallermittlung. Der Unfall ereignete sich bereits am 11.03.2026 auf der Landesstraße 320. Am Nachmittag fuhr eine 40-Jährige mit ihrem Auto von Leiferde in Richtung Ribbesbüttel. Vor ihr fuhren zwei weitere Pkw, davor ein Pritschenwagen. Von dessen Ladefläche fielen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kurz vor dem Ortseingang Ribbesbüttel Teile der Ladung. Während die Autos direkt hinter dem Transporter ausweichen konnten, fuhr die 40-Jährige über ein Plexiglasteil mit Alurahmen, welches den vorderen Stoßfänger ihres Fahrzeugs beschädigte. Da der Pritschenwagen nicht hielt, fuhr die 40-Jährige zur Polizei, um den Unfall anzuzeigen.

Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Isenbüttel den Fahrer des Pritschenwagens sowie den Fahrer bzw. die Fahrerin des Fahrzeugs, das direkt dahinterfuhr und Angaben zum Pritschenwagen machen kann. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05374 9550-10 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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