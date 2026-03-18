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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher nach dem Zusammenstoß den Unfallort unerlaubt verließ. Eine 75-Jährige fuhr am 14.03.2026 mit ihrem schwarzen Skoda Fabia auf den Parkplatz des TEDi-Marktes an der Herzog-Franz-Straße in Gifhorn. Gegen 17:10 Uhr lud sie Einkäufe in ihr Fahrzeug und ging anschließend erneut in die Fußgängerzone. Als sie gegen 17:30 Uhr den Parkplatz verlassen wollte, fiel ihr eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug auf. Die hintere Tür auf der Fahrerseite war eingedellt und der Lack zerkratzt.

Der unbekannte Verursacher touchierte vermutlich beim Rangieren den ordnungsgemäß abgestellten Skoda der 75-Jährigen und verließ anschließend den Parkplatz. Die Polizei Gifhorn sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Hinweise zum flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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