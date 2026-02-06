POL-EL: Wietmarschen - Diebstahl aus Pkw

Wietmarschen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 19:15 Uhr bis Donnerstag, 06:30 Uhr kam es in der Kiesbergstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude eines Bauunternehmens. Ob die Täter Diebesgut erbeuten konnten, steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

