Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Freilaufende Pferde verursachen Verkehrsunfall

B188 Neuhaus (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 06:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B188 zwischen Dannenbüttel und Gifhorn. Auf Höhe des Ortsteils Neuhaus liefen im Kurvenbereich zwei Pferde auf die Fahrbahn. Der 24-jährige Fahrer eines Hyundai, welcher in Richtung Gifhorn unterwegs war, konnte dem ersten Pferd noch ausweichen, kollidierte aber mit dem zweiten Tier. Sein Pkw erlitt aufgrund der Kollision einen Totalschaden, er blieb dabei unverletzt. Das Pferd verstarb aufgrund des Zusammenstoßes direkt an der Unfallstelle. Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden und Der Pkw des Unfallbeteiligten musste abgeschleppt werden. Das zweite Pferd konnte durch den Pferdehalter und eine Polizistin eingefangen werden.

