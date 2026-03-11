PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Freilaufende Pferde verursachen Verkehrsunfall

B188 Neuhaus (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 06:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B188 zwischen Dannenbüttel und Gifhorn. Auf Höhe des Ortsteils Neuhaus liefen im Kurvenbereich zwei Pferde auf die Fahrbahn. Der 24-jährige Fahrer eines Hyundai, welcher in Richtung Gifhorn unterwegs war, konnte dem ersten Pferd noch ausweichen, kollidierte aber mit dem zweiten Tier. Sein Pkw erlitt aufgrund der Kollision einen Totalschaden, er blieb dabei unverletzt. Das Pferd verstarb aufgrund des Zusammenstoßes direkt an der Unfallstelle. Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden und Der Pkw des Unfallbeteiligten musste abgeschleppt werden. Das zweite Pferd konnte durch den Pferdehalter und eine Polizistin eingefangen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:55

    POL-GF: Großkontrolle auf der B4

    Gifhorn (ots) - Am gestrigen 09.03.2026 wurde im Zeitraum 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf der B4 Parkplatz Am Abdeckereigraben wieder ordentlich kontrolliert. Im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme wurde das erlernte abschließend bei einem großangelegten Kontrolltag in die Praxis umgesetzt. Auf der B4 wurde zur Selektierung ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet, damit die Fahrzeuge ihr Tempo reduzierten und die eingesetzten Beamten die Fahrzeuge stichprobenartig ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:56

    POL-GF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

    Hankensbüttel (ots) - Bereits am vergangenen Mittwoch den 04.03.2026 kam es in Hankensbüttel gegen 18:30 Uhr zur einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige geschädigte Fahrzeugführerin befuhr die Emmer Dorfstraße in Richtung Wunderbüttel, als ihr eine Arbeitsmaschine, beladen mit Holzästen entgegenkam. Die Holzäste, welche sich in der Schaufel der Arbeitsmaschine befanden, ragten über diese hinaus und touchierten ...

    mehr
