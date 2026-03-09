Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pkw komplett ausgeräumt!

Wesendorf (ots)

Anstatt den VW T4 als Ganzes zu entwenden, machten sich Diebe die Mühe ihn komplett auszunehmen. So geschehen am Badesee in Wesendorf, im Zeitraum 07.03.-09.03.2026. Der Eigentümer traute seinen Augen nicht, als er feststellte, dass aus seinem 25-Jahre alten Pkw die komplette Innenausstattung, die Innenverkleidung, die Klimabedienung und die Außenspiegel herausgenommen wurden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, oder wem etwas Ungewöhnliches im besagten Zeitraum aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei in Wesendorf oder jeder anderen Dienststelle in der Nähe.

