PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Porsche gerät in Brand!

Rühen (ots)

Am 04.03.2026, gegen Mittag, betritt mindestens ein unbekannter Täter das Grundstück des 47-jährigen Geschädigten. Er oder sie begibt sich zum dort abgestellten Porsche Macan GTS und übergießt diesen mit einer brennbaren Flüssigkeit. In der Folge beginnt das Fahrzeug zu brennen und es entsteht ein erheblicher Sachschaden (80.000 - 100.000 Euro) am Pkw. Die Feuerwehren aus Rühen und Brechtorf waren 20 Personen vor Ort um das Feuer zu löschen. Die Ermittlungen zum Tathergang und den oder die Täter dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 10:22

    POL-GF: Erpressungsversuch nach Chatkontakt - Polizei warnt erneut vor "Sextortion"

    LK Gifhorn (ots) - Kontakte über soziale Netzwerke und Messenger-Dienste gehören für viele Menschen zum Alltag. Häufig entstehen dort zunächst unverbindliche Gespräche, aus denen sich ein intensiver Austausch entwickeln kann. Kriminelle nutzen genau diese Situation gezielt aus. Die Polizei weist deshalb erneut auf die Betrugs- und Erpressungsmasche der ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 08:25

    POL-GF: Flucht vor Kontrolle

    Müden (ots) - Am späten Abend des 02.03.2026 befuhren zwei Beamte der Polizei Meinersen die Bahnhofstraße in Müden. Dabei wurden sie gegen 22:20 Uhr auf einen anderen Pkw aufmerksam. Dieser kreuzte die vorfahrtsberechtigte Bahnhofstraße, augenscheinlich ohne zu bremsen, aus der "Breiten Straße" kommend. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle, folgten dem Fahrzeug und gaben das Anhaltesignal "Stopp Polizei". Darauf reagierte der Fahrer nicht. Bei dem ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 07:53

    POL-GF: Brand auf einem Betriebsgelände

    Brome (ots) - Am Abend des 02.03.2026, gegen 21:20 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in Brome gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte der Polizei Gifhorn konnten die Erstmeldung bestätigen. Auf einem Betriebsgelände an der Bahnhofstraße in Brome war ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer breitete sich auf eine Lagerhalle aus. Während mehrere alarmierte Freiwillige Feuerwehren die Brandbekämpfung aufnahmen, leitete die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren