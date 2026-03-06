Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Porsche gerät in Brand!

Rühen (ots)

Am 04.03.2026, gegen Mittag, betritt mindestens ein unbekannter Täter das Grundstück des 47-jährigen Geschädigten. Er oder sie begibt sich zum dort abgestellten Porsche Macan GTS und übergießt diesen mit einer brennbaren Flüssigkeit. In der Folge beginnt das Fahrzeug zu brennen und es entsteht ein erheblicher Sachschaden (80.000 - 100.000 Euro) am Pkw. Die Feuerwehren aus Rühen und Brechtorf waren 20 Personen vor Ort um das Feuer zu löschen. Die Ermittlungen zum Tathergang und den oder die Täter dauern an.

